Vencer jogando mal é uma característica que geralmente acompanha os bons times. O Vasco contou com a sorte após o rendimento muito abaixo no primeiro tempo, que se explica pela escalação inicial. No 10º jogo sob o comando do Cruz-Maltino, Ramón Díaz repetiu a equipe pela primeira vez. A opção se mostrou equivocada, tendo em vista que o América-MG ofereceria muito mais dificuldades do que o Coritiba, ainda mais jogando no Independência.