O que esperar dos adversários do Vasco na primeira fase da Sul-Americana

O Vasco inicia nesta terça-feira (7) sua campanha na Copa Sul-Americana utilizando uma equipe alternativa, composta por jogadores reservas e jovens da base. Na primeira fase, o time carioca enfrentará adversários com perfis distintos, incluindo desde estreantes em competições internacionais até clubes de grande tradição.

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Barracas Central (Argentina)

O primeiro desafio será diante do Barracas Central, que vive um momento histórico ao disputar pela primeira vez uma competição internacional oficial. A equipe ocupa atualmente a nona colocação do Grupo B do Campeonato Argentino e soma, em 2026, cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 jogos.

Entre os destaques da equipe está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador Rubén Darío Insúa, que já marcou três gols na temporada. No meio-campo, Iván Tapia também se sobressai: filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino, o jogador soma um gol e uma assistência em 2026.

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Rodrigo Insúa em campo pelo Barracas Central (Foto: Reprodução)

Audax Italiano (Chile)

Outro adversário do Vasco será o Audax Italiano, equipe chilena com sede em La Florida, em Santiago. O time ocupa a nona posição no campeonato nacional e apresenta uma campanha equilibrada em 2026: seis vitórias, um empate e cinco derrotas em 12 partidas.

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No setor ofensivo, o destaque é o atacante Franco Troyansky, referência no ataque. Ele conta com o apoio de Gonzalo Chiaverano e Diego Coelho, que também vêm contribuindo com gols e boas atuações.

Giovani Chiaveran comemora gol marcado pelo Audax Italiano (Foto: Reprodução)

Olimpia (Paraguai)

Considerado o adversário mais difícil do grupo, o Olimpia carrega enorme tradição continental. Tricampeão da Copa Libertadores da América, o clube paraguaio vive grande fase e lidera o Campeonato Paraguaio com campanha sólida: 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Entre os destaques individuais estão o meia Adrián Alcaraz, artilheiro da equipe, Hugo Quintana, principal garçom do time, e Rubén Lezcano, emprestado pelo Fluminense.

Adrián Alcaraz antes de converter penalti para o Olimpia (Foto: Reprodução)

O confronto também marcará reencontros: Raúl Cáceres, que atuou pelo Vasco em 2019, e Sebastián Ferreira, que teve passagem discreta pelo clube em 2023, atualmente defendem o Olimpia.

Raúl Cáceres em campo pelo Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

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