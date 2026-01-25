Fernando Diniz define time misto para enfrentar o Boavista; veja a escalação do Vasco
Treinador preservou alguns titulares pensando na estreia do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Boavista neste domingo (25), ás 20h30 (de Brasília), no estádio Elcyr Resende de Mendonça. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz optou por preservar a maioria dos titulares pensando na estreia do Brasileirão, na quinta-feira (29), contra o Mirassol.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
O goleiro Léo Jardim seria um dos poucos titulares que iriam iniciar a partida, mas o jogador sofreu uma indisposição e foi cortado da partida.
A escalação do Gigante da Colina para o duelo contra o Boavista é: Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez , Rojas e GB.
Relacionados do Vasco para a partida
➡️ Aposte na partida entre Vasco x Boavista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira as informações do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias