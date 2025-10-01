Com desfalques importantes, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras
Treinador Fernando Diniz não poderá contar com Barros, Cuesta e Matheus França
O Vasco da Gama está escalado para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1), às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz terá três desfalques importantes: Barros está suspenso após receber terceiro cartão contra o Cruzeiro e será substituido por Tchê Tchê. Outra baixa no time titular é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que está fora por conta de um edema na coxa esquerda. Para o lugar dele, Diniz escolheu Lucas Oliveira para iniciar a partida.
Além deles, Matheus França também está fora da partida. O jogador sofreu um entorse no tornozelo durante um treino esta semana.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno, Rayan e Vegetti.
O Palmeiras também está escalado para a partida. O treinador Abel Ferreira não vai contar com o meia Lucas Evangelista por conta de uma lesão na posterior da coxa direita.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
