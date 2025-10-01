menu hamburguer
Com desfalques importantes, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras

Treinador Fernando Diniz não poderá contar com Barros, Cuesta e Matheus França

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
18:03
Fernando Diniz em Vasco x Botafogo
Fernando Diniz em jogo do Vasco (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)
O Vasco da Gama está escalado para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1), às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz terá três desfalques importantes: Barros está suspenso após receber terceiro cartão contra o Cruzeiro e será substituido por Tchê Tchê. Outra baixa no time titular é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que está fora por conta de um edema na coxa esquerda. Para o lugar dele, Diniz escolheu Lucas Oliveira para iniciar a partida.

Além deles, Matheus França também está fora da partida. O jogador sofreu um entorse no tornozelo durante um treino esta semana.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno, Rayan e Vegetti.

Lucas Oliveira - Vasco
Lucas Oliveira durante a partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Palmeiras também está escalado para a partida. O treinador Abel Ferreira não vai contar com o meia Lucas Evangelista por conta de uma lesão na posterior da coxa direita.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

