Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 23:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O polêmico gol do Nova Iguaçu ainda reverbera nas redes sociais e nas mesas redondas. Marcado por Xandinho, a jogada do gol se iniciou após Carlinhos dividir a bola com João Victor, zagueiro do Vasco. A questão aqui é que, na imagem do VAR, as linhas pareciam ter sido traçadas de maneira errônea, algo prontamente negado pelo Departamento de Arbitragem da Ferj.

Em nota enviada ao "ge", o Departamento de Arbitragem afirmou que a linha tenha sido traçada nos calcanhares do zagueiro do Vasco da Gama.

- A linha está traçada, conforme a regra, no calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas ficam azul, favorecendo o ataque.

Outra reclamação dos jogadores do Vasco é que Gustavo Mota Correia, auxiliar da partida, marcou o impedimento antes da jogada ser finalizada. Mesmo assim, como o árbitro não sinalizou, o VAR agiu de maneira correta.

O Vasco só volta a entrar em campo para enfrentar o Nova Iguaçu no domingo (17), às 16h, em local a ser definido. Já a Laranja da Baixada vai encarar o Internacional na quarta-feira (13), às 20h, no Mané Garrincha, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.