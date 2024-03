PC Oliveira analisa gol polêmico do Nova Iguaçu contra o Vasco e crava: ‘FERJ tem que se explicar’

PC Oliveira analisa lance polêmico de Vasco e Nova Iguaçu (Reprodução / SporTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 22:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-árbitro PC Oliveira analisou o lance do gol de Xandinho, na partida entre Nova Iguaçu e Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, no domingo (10), no Maracanã. Segundo o comentarista do Sportv, a linha de impedimento foi colocada errada pelo VAR, e deveria ser traçada no quadril de João Victor, zagueiro do Cruzmaltino, e a do atacante Carlinhos foi marcada na mão, sendo que o membro não faz parte da regra do impedimento.

- Ele não está com o pé posicionado atrás, onde foi traçada a linha. A última parte do corpo deveria ser marcada no quadril. No Carlinhos, a linha foi marcada na mão. Então, a linha foi marcada errada! - comentou PC.

PC cravou que o mais grave foi a mudança da decisão do árbitro, já que o lance havia sido assinalado o impedimento. O comentarista disse que, em situação de imagem inconclusiva, se mantém a escolha de campo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O mais grave, é que eles mudaram uma decisão de campo. Quando não tiver uma imagem conclusiva, vale a decisão de campo. Com a linha traçada errada, a FERJ tem que se explicar e dizer porque essa imagem foi disponibilizada - concluiu o comentarista.

Lance polêmico em Vasco x Nova Iguaçu (Reprodução / Cazé TV)

Apesar do lance, o jogo terminou empatado por 1 a 1, com gol de Xandinho, para o Nova Iguaçu e Lucas Piton, para o Vasco. A segunda partida da final do Campeonato Carioca será no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã.

Vale lembrar que o Nova Iguaçu, por terminar em segundo na Taça Guanabara, possui a vantagem do empate sobre o Vasco, que precisa da vitória para avançar a final.