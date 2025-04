Falhas do Vasco começam a pôr em xeque fama de Carille

Fábio Carille é um técnico conhecido por montar sistemas defensivos sólidos. Trazendo o recorte deste início de Brasileirão, esta fama está caindo por terra. O Vasco tem a pior defesa da competição. Ao todo são sete gols sofridos em quatro jogos: Santos (1), Corinthians (3), Sport (1) e Ceará (2).

O técnico não é o único culpado por estes dados negativos. Diversos gols que o Vasco sofreu foram por conta de falhas individuais. Relembre os lances abaixo.

Vasco 2 x 1 Santos

Paulinho errou um passes na saída de bola. Tiquinho aproveitou e tocou para Barreal, que abriu o palcar em São Januário. Porém, a noite terminou com um final feliz, uma vez que o Vasco virou a partida.

Cruz-Maltino venceu o Santos na estreia do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Corinthians 0 x 3 Vasco

O Corinthians abriu o placar com uma tabelinha entre Memphis e Yuri Alberto. João Victor e Lucas Freitas ficaram só olhando a bola no lance.

No segundo gol, Jair errou um passe. No final da jogada, João Victor tentou dar um carrinho e Memphis ampliou. Por fim, no terceiro, Léo Jardim se atrapalhou com o zagueiro, que cabeceou contra o próprio patrimônio.

Derrota para o Corinthians foi marcada por diversas falhas individuais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Vasco 3 x 1 Sport

O Vasco abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, em que o Sport teve volume de jogo. No início da etapa final, Hugo Moura marcou contra e diminuiu para o Leão da Ilha.

Vegetti foi o principal responsável pela vitória sobre o Sport (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ceará 2 x 1 Vasco

João Victor errou mais um vez pelo Vasco. O zagueiro tentou recuar para Léo Jardim, mas acabou cabeceando fraco para dentro da área. Lucas Mugni aproveitou e cruzou para Pedro Raul abrir o placar.

No segundo gol, Lucas Freitas saiu jogando errado. Galeano iniciou a jogada e cruzou para Guilherme, que ajeitou de cabeça para Pedro Raul balançar a rede, mais uma vez, livre entre os dois zagueiros cruz-maltinos.

As falhas individuais não são o único problema do Vasco. Antigos fantasmas voltaram a assombrar a zaga cruz-maltina: as bolas levantadas na área, seja por cruzamento, lançamento ou bola parada.

Pedro Raul garantiu a vitória do Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Na próxima partida, o Vasco fará o primeiro clássico neste Brasileirão e enfrentará o maior rival: o Flamengo. O Rubro-Negro tem o terceiro melhor ataque da competição.

Vasco e Flamengo jogam às 18h30 deste sábado, no Maracanã. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

