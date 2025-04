Vasco vê saída de bola ruim comprometer jogo contra o Ceará

Foi mais um jogo abaixo da crítica apresentado pelo Vasco. Na última terça-feira (15), no Castelão, o Cruz-Maltino sofreu diante do Ceará e perdeu por 2 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques negativos da equipe comandada por Fábio Carille foi a saída de bola.

Ainda que com pressão média do Vozão, o Vasco pouco conseguiu contar com seus meias para articulação. Paulinho jogou no lugar de Tchê Tchê, liberado devido a problemas pessoais, e Payet ocupou a vaga de Coutinho, poupado por controle de carga. Para Carille, nem mesmo com o camisa 11, titular no meio-campo, esse cenário poderia mudar.

- Eu nem sei se o Coutinho estivesse em jogo, hoje seria legal porque a nossa saída foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores, e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhores.

Pouco vertical

A falta de ação dos meias é algo a ser corrigido por Carille. Ainda que sem ser sufocado no campo de defesa, o Vasco tocou muito a bola para trás e pouco fez a fase de organização do ataque, com Hugo Moura e Paulinho - e depois Jair - antes de a bola passar por Payet e Alex Teixeira. Assim foi por mais de 90 minutos.

- Foi muito lento. O Ceará deixando nossos zagueiros com a bola e a gente fazendo o jogo muito pra trás. Meia apareceu, tem que jogar. O meia não vai aparecer livre toda hora, tem que fazer esses caras jogarem. E a gente ficou com esse jogo para o lado, jogo para o Léo, fazendo nosso goleiro jogar muito, sendo que tinha situações para fazer para frente - destacou Carille.

O Vasco, agora, precisará dar uma resposta em um desafio ainda mais complicado. No sábado (19), a equipe vai a campo no Maracanã para o clássico com o Flamengo, às 18h30 (de Brasília).