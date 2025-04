Vegetti segue impressionando com a camisa do Vasco. Ao marcar o gol cruz-maltino na derrota para o Ceará, por 2 a 1, pelo Brasileirão, o "Pirata" se tornou o maior cabeceador em 2025. Ao todo, o argentino balançou a rede seis vezes desta maneira.

Segundo levantamento feito pelo "Torcedores.com", Vegetti superou jogadores como Harry Kane, do Bayern de Munique, e o brasileiro Marcos Leonardo, do Al-Hilal. Na análise foram checados os gols de cabeça de todos os jogadores da primeira divisão das oito principais ligas nacionais do mundo: Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha e Arábia Saudita.

Os cinco jogadores com mais gols de cabeça em 2025:

1) Vegetti (Vasco): 6 gols

2) Harry Kane (Bayern de Munique): 5 gols

3) Guirassy (Borussia Dortmund): 5 gols

4) Marcos Leonardo (Al-Hilal): 4 gols

5) Tolisso (Lyon): 4 gols

Esta não é a única estatística que Vegetti está mostrando números animadores. Contra o Puerto Cabello, o atacante se tornou o maior artilheiro do Vasco neste Século. Na história do clube, o argentino é segundo maior goleador, atrás apenas de Villadoniga, uruguaio que balançou a rede 83 vezes com a camisa cruz-maltina.

Vegetti e os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1) Villadoniga (Uruguai) - 83 gols

2) Pablo Vegetti (Argentina) - 44 gols

⁠3) Germán Cano (Argentina) - 43 gols

⁠4) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols

⁠5) Alfredo González - 29 gols

⁠6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols

⁠7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols

⁠8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols

⁠9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols

⁠10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

Artilheiros do Vasco no Século XXI

1) Romário - 131 gols

2) Nenê - 63 gols

3) Élton - 52 gols

4) Leandro Amaral - 51 gols

5) Pablo Vegetti - 44 gols

6) Germán Cano - 43 gols

7) Yago Pikachu - 40 gols

8) Alecsandro - 39 gols

9) Morais - 38 gols

10) Thalles e Valdir - 35 gols

Pedrinho entrega homenagem do Vasco a Vegetti (Foto: Matheus Lima/Vasco)

