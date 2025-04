Carille se irrita com postura do Vasco em derrota: ‘Muito ruim’

Fábio Carille se irritou com a atuação do Vasco na noite desta terça-feira (15), no Castelão, na derrota por 2 a 1 para o Ceará pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico, em tom firme, pediu respeito ao lugar do clube e postura mais agressiva nos próximos compromissos.

- O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Temos que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem uma decisão - disse, em entrevista coletiva.

- Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Então repetindo, o pouquinho que a gente melhorou, um pouquinho. Não melhoramos muito também, não, já fez um segundo tempo melhor, mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior. A gente tem que fazer mais dentro de campo - completou.

Adson lamenta derrota do Vasco fora de casa para o Ceará

Em campo, o Vasco saiu perdendo por 2 a 0, com dois gols de Pedro Raul, e só foi reagir aos 47 do segundo tempo, com Vegetti. Um dos problemas foi a tentativa de correção da equipe na segunda etapa, com três trocas definidas e uma inesperada: a saída de Payet, por lesão, para entrada de Alex Teixeira na faixa central.

- O Alex não é um meia-armador, é um meia-atacante. O Payet é um cara que ajuda na bola parada, que poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo. É um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar, e a gente perdeu um pouquinho com ele (Alex Teixeira) ali também - destacou Carille.

Com seis pontos somados em quatro compromissos, o Vasco agora vira a chave de olho no clássico do próximo sábado (19), com o Flamengo. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada.