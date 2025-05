Habemus técnico. Enfim, Fernando Diniz encaminhou o acerto e será o novo técnico do Vasco em 2025. Fã declarado do futuro comandante cruz-maltino, Pedrinho já elogiou o treinador publicamente em diversas ocasiões. Relembre com o Lance! abaixo.

Coletiva do Fluminense

Sem dúvida, o episódio que mais marcou foi a aparição de Pedrinho na sala de entrevistas do Maracanã. Na época, o presidente do Vasco era comentarista no Grupo Globo e "invadiu" a coletiva de Diniz, após uma derrota do Fluminense para o Flamengo, em 2023.

- Diniz, você é bom para cara***.

Pedrinho, presidente do Vasco, elogiou Diniz quando foi técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

'Saem de uma nota 6 para se torna um time nota 8/8,5'

Outra vez que Pedrinho rasgou elogios a Fernando Diniz foi entrevista ao Charla Podcast. Na ocasião, o presidente do Vasco afirmou que o técnico potencializa os jogadores e eleva o jogo ao máximo.

- O modelo potencializa a individualidade, eu acredito nisso. […] Aí ele pega um time do Fluminense que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que está lá, potencializa o jogo dos caras, que saem de uma nota 6 para se tornar um time nota 8, 8,5 e eleva ao máximo.

Pedrinho é fã declarado de Diniz (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Chegou à Seleção com méritos

Para Pedrinho, Diniz chegou à Seleção Brasileira com méritos. Nas palavras do presidente do Vasco, o futuro técnico do Cruz-Maltino esteve no cargo por conta da ideia de jogo. Após a goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, o dirigente voltou a elogiar o treinador.

- Diniz está no cargo da seleção brasileira como treinador pela ideia de jogo. Isso, às vezes, a imprensa fica incomodada. Acha que o técnico tem que ter carimbo de títulos. Já tivemos um treinador que assumiu a seleção brasileira sem nunca ter sido treinador. É uma boa oportunidade. Avaliar o trabalho e respeitar o processo. Tecnicamente falando, ele tem total condição de exercer o cargo de técnico da Seleção.

Diniz comandou a Seleção Brasileira em 2023 (Foto: Vitor Silva/CBF)

'Prazer do que é mais próximo do futebol brasileiro'

Em 2023, Pedrinho disse que via algo diferente em Fernando Diniz. O presidente do Vasco afirmou que o estilo do técnico é o que mais se aproxima do que é o futebol brasileiro. Além disso, o dirigente também falou que o Fluminense jogava o melhor, na época, dos que outros times que possuíam mais investimento.

- Por que eu brigava muito sobre esse cara aí (Diniz)? Eu via algo diferente, que não é o que sempre falamos. "Ah, o Brasil não joga mais como 1982". Não vai jogar mesmo. Nunca mais vai existir, mas o Diniz traz o prazer do que é o mais próximo do futebol brasileiro. Se a gente reparar, é um jogo de poucos dribles. Não tem nada a ver com o que a Alemanha fez, mas é parecido com o que eles fizeram no 7 a 1. Você não depende a todo momento que alguém pegue a bola e drible três jogadores. Toda hora o time abre opção de passe. O Fluminense, com menos recurso e menos talento individual que outras equipes, joga o melhor futebol. Não só o mais bonito. O que preocupa o Diniz é o campo, é o jogo. Nós valorizamos pouco isso. Valorizamos o melhor gestor de grupo, o que tem mais títulos no currículo, que aí o gestor se sente tranquilo de trazer. "Vou trazer um treinador que não ganha nada como o Diniz? Vou ficar exposto". Quando eu trago um cara que ganha tudo, "toma o que vocês querem". E não trazem alguém que pensa no jogo. O Diniz pensa no jogo. Já tinha sido mandado embora de maneira errada. O tempo de trabalho, quando se tem conhecimento do jogo, o resultado é bom.

No Vasco, Pedrinho vai ter a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com Diniz (Foto: Reprodução/Sportv)

Fernando Diniz ainda não estará na beira do campo contra o Vitória. Com isso, Fernando Loureiro segue no comando interino do Vasco contra o Vitória. A tendência é que o novo técnico cruz-maltino comande o time contra o Lanús, na 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.