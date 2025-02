Vitor Roma ajuizou uma interpelação contra Pedrinho, atual presidente do clube, pedindo explicações e uma retratação em juízo. O motivo são as falas do dirigente cruz-maltino em coletiva realizada no dia 14 de novembro, em que o mandatário cita nominalmente o ex-vice-presidente de marketing e outros ex-agentes políticos.

Procurada pela reportagem do Lance!, a diretoria do Vasco se mostrou surpreendida pela “imprensa receber a interpelação no mesmo dia do protocolo, antes mesmo do documento chegar ao conhecimento do juiz”. Confira a manifestação na íntegra abaixo.

"Fomos surpreendidos ao saber que a imprensa recebeu a interpelação no mesmo dia do seu protocolo, antes mesmo do documento chegar ao conhecimento do juiz. Ainda mais curioso é o fato desse vazamento ocorrer na semana do clássico com o rival. Será que foi coincidência, considerando que a coletiva do presidente, questionada pelo Sr. Vitor Roma, foi no ano passado? Por que ele não fez isso antes?"

"Nosso posicionamento será manifestado no foro adequado assim que tivermos acesso à interpelação. No entanto, cabe uma reflexão: por que o Sr. Vitor Roma não interpelou nenhum dos membros da gestão Salgado - que colocou o Vasco em risco - sobre declarações e informações que influenciaram os sócios na venda do futebol em 2022 para a 777 quando a empresa já não tinha condições (financeiras e reputacionais) de ser sócia do Vasco?"

Todos os pedidos de Vitor Roma, ex-VP do Vasco, pede na interpelação

Além de pedir uma retratação de Pedrinho, em juízo, Vitor Roma também faz outros pedidos na interpelação. O ex-VP de marketing quer que o presidente do Vasco explique a motivação por citar o nome do ex-dirigente. Veja todos os questionamentos abaixo.

O interpelado confirma a fala citando o nome do interpelante na coletiva realizada no dia 14/11/2024 na Vasco TV, na qual afirmou que ele tem que prestar contas pelo que foi feito no Club de Regatas Vasco da Gama? Qual a motivação para a menção do nome do interpelado na referida coletiva concedida no dia 14/11/2024, quando citou expressamente o nome “Sr. Vitor Roma”? A que prestação de contas o interpelado se refere ter o interpelante o dever de realizar, e a quem prestá-las? Qual o porquê do dever imputado pelo interpelado ao interpelante para prestar contas? Quais as provas o interpelado possuía no ato da entrevista para assacar acusação contra o interpelante? Em caso positivo, porque não as apresentou até a presente data? O que o interpelado quis dizer com a expressão “PORQUE SE NÃO ACONTECER UMA INVESTIGAÇÃO, A GENTE VAI NORMALIZAR O QUE FOI FEITO AQUI”? E o que tal expressão guarda de relação com o interpelante? De que forma e quais elementos de prova possui o interpelado para afirmar publicamente que o interpelante agiu contra os interesses do Club de Regatas Vasco da Gama? O interpelado tomou conhecimento da repercussão que sua fala na citada coletiva ensejou na vida do interpelante, que se viu na contingência de provar sua inocência?