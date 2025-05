Edmundo vira assunto após cometer gafe ao criticar Pedrinho

Edmundo, ex-jogador do Vasco, realizou novas críticas a Pedrinho, atual presidente do clube cruzmaltino, na última quarta-feira (14). Em uma live no próprio canal "Mundo Ed", no Youtube, o antigo atacante viralizou nas redes sociais após cometer uma gafe em meio aos ataques a atual gestão do time carioca.

Durante um bate-papo com os seguidores, Edmundo classificou Pedrinho como traídor e afirmou que não gosta de determinada postura. Porém, ao realizar a crítica, ele lembrou no meio da fala que já traiu a própria esposa.

- O Pedrinho me traiu. Ele é traídor. Não tolero isso. Nunca traí ninguém, posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. A minha mulher eu já traí, verdade - disse o ex-jogador.

A gafe não passou despercebida nas redes sociais. Com uma pitada de humor, alguns internautas compartilharam o corte da fala do ex-jogador. Veja abaixo a repercussão:

Edmundo x Pedrinho

Os dois ex-jogadores do Vasco tem traçado nos últimos dias uma briga política. Edmundo tem constantemente criticado o atual presidente. Vale destacar, o antigo atacante chegou a apoiar a candidatura de Pedrinho à presidência no passado.

Em meio ao caos político, o Cruzmaltino busca encontrar um rumo na temporada de 2025. Recentemente, o técnico Fernando Diniz assumiu o comando da equipe após a demissão de Fábio Carille. O novo treinador perdeu na estreia do cargo para o Lanús por 1 a 0, na última terça-feira (13), na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Vasco se complicou no Grupo G da competição. O clube carioca não tem mais chances de se classificar em primeiro lugar mas ainda briga pela segunda colocação da chave. Atualmente no terceiro lugar, o Vasco enfrenta o Melgar, no próxio dia 27 de maio, pela disputa direta pela chance de se classificar para as oitavas.

Vale destacar, que apenas o primeiro colocado dos grupos se classificam de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados enfrentam os times eliminados na terceira colocação dos grupos da Copa Libertadores.