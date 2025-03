A saída de Fábio Carille do V-Varen Nagasaki, do Japão, ainda está dando o que falar. O clube japonês anunciou que processou o técnico do Vasco em razão da saída do treinador para o Santos, no final de 2023.

Em nota oficial, o V-Varen Nagasaki informou que "decidiu encerrar as negociações de conciliação" com Carille e "ingressar com uma ação judicial na Corte Distrital de Tóquio". Segundo os japoneses, o clube "exigiu um pedido formal de desculpas ao clube e à torcida, além de propor uma redução significativa na multa rescisória".

O V-Varen Nagasaki também informou que Fábio Carille e a comissão técnica formada por Leandro, Denis e César, não entraram em contato. Além disso, os japoneses informaram também não responderam "uma última oportunidade de negociação".

Confira a nota publicada pelo V-Varen Nagasaki, ex-clube de Carille, técnico do Vasco:

"O V-Varen Nagasaki apresentou uma queixa contra o técnico Fábio Carille e os auxiliares Leandro, Denis e César (doravante denominados "Carille e sua equipe") junto à FIFA, em fevereiro de 2024, em razão da rescisão unilateral do contrato por parte dos referidos profissionais. No entanto, a FIFA determinou que o caso estava fora de sua jurisdição e, portanto, não poderia emitir uma decisão.

O V-Varen Nagasaki não deseja entrar em conflito com profissionais que compartilharam a luta pelo sucesso da equipe. Assim, ao mesmo tempo em que iniciou os preparativos para ingressar com uma ação na Corte Distrital de Tóquio, também buscou um acordo com os representantes de Carille e sua equipe. Durante as negociações, o clube exigiu um pedido formal de desculpas ao clube e à torcida, além de propor uma redução significativa na multa rescisória.

Durante as tratativas, os representantes de Carille e sua equipe manifestaram a intenção de se desculpar com o clube e seus torcedores, razão pela qual o V-Varen Nagasaki solicitou a apresentação de um pedido formal de desculpas por escrito. No entanto, mesmo após o prazo estipulado, Carille e sua equipe não entraram em contato e o clube não recebeu qualquer declaração oficial. Posteriormente, o V-Varen Nagasaki enviou uma notificação final e ofereceu uma última oportunidade de negociação, mas também não obteve resposta.

Diante disso, o V-Varen Nagasaki, com grande pesar, decidiu encerrar as negociações de conciliação e ingressar com uma ação judicial na Corte Distrital de Tóquio para resolver a questão. Quaisquer atualizações sobre o caso serão divulgadas nos canais oficiais do clube."

Em contato com assessoria do técnico Fábio Carille, o Lance! foi informado de que o técnico não se posicionará no momento e que o caso está nas mãos do staff e do jurídico do treinador.