Inter prepara retorno de Fernando para enfrentar o Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 15:51 • Porto Alegre (RS)

O Internacional voltou aos treinamentos na tarde desta terça-feira (12) após quatro dias de folga. Com a Data Fifa, o Colorado terá um bom período para não só se preparar para o próximo confronto, como também recuperar seus jogadores lesionados.

É o caso de Fernando. O volante se recupera de lesão na panturrilha, que ocorreu em 29 de setembro, quando o Colorado conquistou três pontos diante do Vitória. Desde então, o jogador foi relacionado apenas para um jogo: o Gre-Nal 443, em 19 de outubro.

Fernando entrou na segunda etapa, no sacrifício, e foi essencial para a vitória do Internacional diante do seu maior rival. Entretanto, o volante retornou ao Departamento Médico Colorado e, até então, não retornou.

Com a Data Fifa e a recuperação mais avançada, a tendência é que Fernando esteja à disposição de Roger Machado para encarar o Vasco, em 21 de novembro. Nas últimas semanas, ele foi liberado para corridas leves, com o acompanhamento dos fisioterapeutas do Clube.

O plantel do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira. O grupo terá sessões de treinamento até o jogo diante do Vasco, em 21 de novembro. O Colorado busca uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro e aumentar a sua sequência de invencibilidade, que no momento, é de 14 partidas.

Fernando pode ser novidade do Inter contra o Vasco. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Inter deve ter desfalques importantes

Os jogadores convocados por suas seleções dificilmente encararão o Vasco. Isso porque Rafael Borré, Enner Valencia e Sergio Rochet jogarão no dia 19 e a partida do Colorado será dia 21. Além da recuperação física, a logística pode influenciar na presença - ou não, dos atletas no Rio de Janeiro.

Além disso, Bernabei e Bruno Gomes são desfalques confirmados. A dupla levou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense e, com isso, deverá cumprir suspensão automática contra o Vasco. A tendência é que Renê e Braian Aguirre conquistem as vagas, respectivamente.