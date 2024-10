Apoiado pela torcida, Vasco faz treino aberto em São Januário e finaliza preparação para semifinal da Copa do Brasil

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 18/10/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco finalizou a preparação para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Em treino aberto, o elenco foi recebido por 10 mil vascaínos que compareceram em São Januário.

Vasco recebeu 10 mil torcedores para o treino aberto (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Nem mesmo a derrota para o São Paulo abalou os vascaínos. O clima em São Januário foi de festa e muito apoio aos jogadores.

As atividades começaram com a tradicional "roda de bobinho". Após o aquecimento, o elenco foi dividido em dois: o primeiro bloco, composto pelos jogadores mais utilizados por Rafael Paiva, treinou finalizações, enquanto o segundo disputou o famoso "rachão".

Ao final, os jogadores saudaram a torcida. Na arquibancada os cânticos de "o Vasco é o time da virada", "amanhã é guerra" e "seremos campeões" foram ecoados.

Uma novidade que os torcedores puderam matar saudade foi de Jair e Paulinho. O volante está mais próxixmo do retorno. Por outro lado, o meia começou o treino com o grupo, mas depois fez trabalhos separados com o lateral-esquerdo Victor Luís.

Outra presença que deixou os vascaínos animados foi a do meia Estrella. O jogador, que se recupera de uma lesão no joelho, deu algumas voltas no gramado.

Elenco do Vasco agradeceu a torcida pelo apoio antes da Copa do Brasil (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

O Vasco precisa vencer o Atlético-MG para avançar à final da Copa do Brasil. Com o 2 a 1 na primeira partida, o Cruz-Maltino precisa de dois ou mais gols de diferença para eliminar de maneira direta o Galo. Se a vitória for por um gol, a disputa vai para os pênaltis.

Vasco e Atlético-MG decidem uma vaga para a final da Copa do Brasil neste sábado (19). A bola rola às 18h30, em São Januário.