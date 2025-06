Escalação do Vasco para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

O Vasco está escalado para enfrentar o São Paulo no Brasileirão. As equipes fazem o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes às 21h30 desta quinta-feira (12), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diniz manteve a base do time que perdeu para o Bragantino antes da pausa para a Data Fifa. Com exceção de David, Estrella e Paulinho, o técnico do Vasco tem todos os jogadores à disposição.

A única mudança é no meio-campo. Hugo Moura cumpriu suspensão e volta ao time titular. Com isso, Jair começa a partida no banco de reservas.

Escalação do Vasco:

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

continua após a publicidade

O Vasco precisa de uma vitória para não correr riscos de entrar e ficar na zona de rebaixamento sem depender de outros resultados. O Cruz-Maltino pode ser ultrapassado pelo Vitória, Santos e Fortaleza, que já estão jogando na rodada.

➡️ Brasileirão 1989: título vascaíno com gol de Sorato