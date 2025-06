São Paulo x Vasco: o que está em jogo para a ‘decisão’

O jogo entre São Paulo e Vasco, que acontece nesta quinta-feira (12), vai além de uma simples rodada do Brasileirão. O último compromisso dos times antes da pausa para o Mundial de Clubes, que durará um mês, tem um peso decisivo para ambos os lados.

Na tabela, o São Paulo chega na 13ª colocação, com doze pontos. O Vasco é o 15º colocado, com dez pontos. O resultado pode influenciar diretamente como os times irão se comportar pensando nesta pausa.

São Paulo briga para não 'pausar' em zona perigosa

O São Paulo tem um desafio. O Tricolor está somente dois pontos acima do Fortaleza, que abre o Z4. Uma vitória seria essencial para uma certeza que o time de Zubeldía terá calma nesta etapa.

Do contrário, somado a possíveis outros resultados da rodada, se não amargar na zona de rebaixamento, ficará extremamente próximo - o que pode aumentar a pressão externa em cima do elenco e do treinador. Para impulsionar, o jogo acontece no Morumbis, diante ao torcedor do São Paulo.

Além do Brasileirão, o Tricolor tem mais dois desafios: Libertadores e Copa do Brasil, classificado para a próxima fase de ambos. O resultado contra o Vasco pode moldar conversas sobre prioridades e carências a serem resolvidas.

Luis Zubeldía tem desafio pelo São Paulo contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Situação delicada na Colina às vésperas do Mundial

A situação do Vasco é pior em relação ao adversário. Caso o Cruz-Maltino perca, as chances são altas de entrar na zona de rebaixamento. Basta o Vitória, que recebe o Cruzeiro no Barradão, e o Fortaleza, que enfrenta o Santos no Castelão, vencerem os respectivos jogos.

Fernando Diniz teve 11 dias de trabalho com o elenco do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

