Declaração de Felipe sobre Capasso viraliza entre torcedores do Vasco: ‘Loucura’

A declaração de Felipe "Maestro" sobre o zagueiro Manuel Capasso teve grande repercussão entre torcedores do Vasco. Após o empate com Operário-PR, o técnico interino afirmou que o atleta não faz parte do elenco e disse que "se fosse grande zagueiro, não teria saído". Cruzmaltinos não gostaram da atitude do ex-jogador.

- A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade de sair, não quis sair. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você (repórter) gosta dele. Eu não gosto - disse Felipe.

- Ele não quis sair. Ele tem contrato Apareceram 3, 4 propostas, o jogador não quis, é um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco, você gostando ou não, tem que aceitar são decisões. Falar é muito fácil. Fazer futebol é difícil - completou.

Logo após a declaração de Felipe, Capasso publicou uma foto nas redes com uma taça conquistada pelo Olimpia, no ano passado, quando esteve emprestado. De volta ao Cruzmaltino no início do ano, o zagueiro tem treinado separado do elenco. Ao todo, o atleta soma apenas 16 jogos no time carioca.

