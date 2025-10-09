Empresa responsável pelo gramado de São Januário promete melhorias durante a Data Fifa

O gramado de São Januário vem sendo alvo de críticas recentes, especialmente por causa da aparência manchada em tons esbranquiçados. Apesar do aspecto visual negativo, o campo segue em boas condições para a prática do futebol.

Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o agrônomo Lucas Pedrosa, da empresa Greenleaf — responsável pela manutenção do campo do Vasco —, afirmou que a equipe aproveitará o período sem jogos da Data Fifa para realizar intervenções voltadas à melhora estética do gramado. Entre as ações previstas estão o replantio das áreas de goleiro e a aplicação de adubos e bioestimulantes para favorecer a rebrota da grama.

Segundo o agrônomo, o gramado atual utiliza a grama Bermuda 419, plantada há mais de duas décadas, o que explica a presença de mutações que alteram a tonalidade da vegetação.

- Essas mudanças afetam apenas a estética, não a jogabilidade. O campo continua oferecendo boas condições de uso - destacou o especialista, que também mencionou que o solo passará por descompactação e cobertura de areia para melhorar a oxigenação e a densidade da grama.

São Januário recebe Vasco x Ceará (Foto: Pedro Cobalea / Lance)

Segundo Lucas, apenas uma troca completa da grama, no entanto, não será possível neste momento:

- O gramado é antigo. Só uma renovação total vai eliminar essas manchas que também nos incomodam. Mas, por ora, vamos aproveitar esses 23 dias para deixar o campo com uma aparência mais uniforme - concluiu o representante da empresa.

