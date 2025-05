Provável futura empresa fornecedora de material esportivo do Vasco, a Nike apresentou os novos uniformes do time cruz-maltino para temporada 2026 durante reunião com lojistas. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (19), quando foram revelados os valores que serão praticados na comercialização das peças aos torcedores. O acordo entre empresa e clube está encaminhado, mas ainda não foi divulgado oficialmente.

Segundo informações do site "Newscolina", os uniformes serão disponibilizados em duas versões para os torcedores vascaínos. A camisa na versão torcedor custará aproximadamente R$ 400. O modelo de jogo, idêntico ao que será utilizado pelos atletas do Vasco em campo, terá preço em torno de R$ 750.

Os detalhes sobre o design das novas camisas não foram divulgados durante a reunião. Também não há informações sobre quando os uniformes estarão disponíveis para venda nas lojas.

No final de 2024, o Lance! informou que o Vasco tinha o acerto encaminhado com a Nike. A tendência é que o clube assine um contrato válido por três anos com a fornecedora de materiais esportivos.

Nike fora do Rio de Janeiro desde 2009

Em 2009, a Nike parou de vestir a camisa de um clube carioca quando deixou o Flamengo. A Olympikus assumiu o posto. Desde então, a empresa estadunidense nunca mais forneceu material esportivo para uma equipe do Rio de Janeiro.

O fim do ano passado, o Lance! gerou no "Grok", a Inteligência Artificial do "X", o antigo "Twitter", imagens de possíveis novos uniformes produzidos pela empresa estadunidense. Confira alguns modelos abaixo.

(Foto: Simulação IA Grok/X)