O Vasco foi incluído na lista de "transfer ban" da Fifa nesta segunda-feira (19) e está impedido de contratar jogadores nas próximas três janelas de transferências. A punição foi aplicada pela entidade por processo movido pelo Nantes, que cobra pagamentos pelo atacante Adson.

O jogador foi contratado pelo Cruz-Maltino junto à equipe francesa por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na época), em janeiro do ano passado. Desde então, foram 45 jogos, com quatro gols e uma assistência.

Em nota, o Vasco informou que já adotou as medidas cabíveis para recorrer da decisão da Fifa. O clube está em processo de recuperação judicial e está impedido de realizar pagamentos aos credores.

Confira a nota do Vasco sobre a punição da Fifa

"O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes.

De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza.

Ressalta-se, por fim, que em virtude na janela de transferências se encontrar fechada, neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube."

