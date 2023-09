No sábado (16) o Vasco enfrenta o Fluminense, às 16h, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 18º colocado da competição, com 17 pontos, cinco pontos a menos que o Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento. No entanto, o time carioca possui um jogo a menos.