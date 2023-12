- Era o que eu precisava. Depois de sair do Olympique de Marselha, não sei se eu teria me recuperado, mas o amor que recebi aqui rapidamente trouxe um alívio para o meu coração, me levantou. Foi a primeira vez que recebo amor sem ter feito algo para consegui-lo. É curioso, mas ao mesmo tempo é incrível - declarou Payet, que foi recebido por milhares de torcedores do Vasco no aeroporto no dia 16 de agosto.