Derrotado pelo Grêmio, o Vasco contou com o tropeço do Bahia para manter viva a esperança de não ser rebaixado para a Série B. O Tricolor de Aço perdeu para o América-MG e, com o resultado, deixou o Cruzmaltino fora da zona de rebaixamento. Com isso, o técnico Ramón Díaz ressaltou na coletiva, que o clube depende de si só para se salvar do rebaixamento, na última rodada do Brasileirão, na quarta-feira (6).