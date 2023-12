O Club de Regatas Vasco da Gama realizará uma homenagem nesta terça-feira (5), no Salão de Beneméritos do Complexo de São Januário para os atletas cruzmaltinos por seu desempenho nesta temporada, em especial pelos excepcionais resultados conquistados nos Jogos Parapan-Americanos, em Santiago do Chile, no mês passado. Para celebrar a desempenho extraordinário — foram 21 medalhas na natação e no futebol PC (atletas com paralisia cerebral) —, estarão reunidos no evento toda a equipe paralímpica do Vasco, Comissão Técnica e diretores.