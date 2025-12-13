CazéTV ou ge tv? Veja quem teve maior audiência em Flamengo x Pyramids

A partida entre Flamengo e Pyramids – vencida pelo rubro-negro, neste sábado (13) – contou com transmissão tanto da CazéTV quanto da ge tv. Os dois principais canais esportivos do país tiveram diferentes momentos de audiência ao longo das lives, mas ao final do jogo, a ge tv superou a concorrente em uma diferença de 1,3 milhão de espectadores (2,25 milhões x 868 mil) no pico.

A CazéTV abriu sua transmissão às 12h, enquanto a ge tv iniciou às 12h30. No momento em que foi dado o pontapé inicial na live do projeto digital da Globo, o canal de Casimiro tinha 98 mil espectadores simultâneos. Durante a maior parte do pré-jogo, o canal criado por Casimiro Miguel levou a melhor: a diferença entre os dois ficou em aproximadamente 50 mil pessoas até meia hora antes do apito inicial, quando a ge tv ultrapassou (275 mil x 278 mil) e disparou na audiência.

No início da partida, ambos os números subiram: a CazéTV atingiu 432 mil espectadores e a ge tv aumentou em cinco vezes o seu público, alcançando 1,41 milhão de pessoas. Vale ressaltar que a transmissão do produto Globo começou a ser patrocinada no YouTube no apito inicial, passando a ser recomendada no topo da plataforma. Na hora do gol de Léo Pereira, aos 23 minutos, a CazéTV passou a ter 608 mil, enquanto a ge tv marcou 2,09 milhões de espectadores, números que se mantiveram até o final da etapa inicial.

No segundo tempo, o gol de Danilo marcou 755 mil na CazéTV e 2,01 milhões na ge tv. No fim da partida, a vantagem do canal do grupo Globo continuou à frente, com 2,11 milhões, com a transmissão de Casimiro Miguel registrando 974 mil.

⚽ Como foi o duelo entre Flamengo e Pyramids pelo Mundial, trasmitido por CazéTV e ge tv?

Texto de Maurício Luz

O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Na primeira etapa, equipe de Filipe Luís concentrou suas ações pelos lados, sobretudo pelo corredor esquerdo com Cebolinha, enquanto o Pyramids adotou uma postura reativa, com linhas baixas e foco quase exclusivo em proteger a própria área e buscar transições rápidas, que pouco se materializaram na maior parte do primeiro tempo.

Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade em bola rolando surgiu quando Cebolinha apareceu livre dentro da área, mas teve a finalização travada na pequena área pela defesa egípcia. Com espaços reduzidos e pouca mobilidade do adversário, a solução veio na bola parada. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Léo Pereira se antecipou à marcação e cabeceou no canto para abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a trocar passes no campo defensivo com a intenção de atrair o Pyramids e explorar eventuais brechas. O plano, no entanto, teve pouca resposta, já que o time egípcio manteve a marcação recuada e deixou para reagir apenas no fim da etapa inicial. Primeiro, em uma finalização perigosa de Ziko dentro da área. Depois, já aos 45 minutos, Mayele ficou frente a frente com Rossi, que venceu o duelo e evitou o empate com uma defesa decisiva.

A equipe egípcia voltou do intervalo mais agressiva. Logo na saída de bola, Mayele recebeu lançamento na grande área e bateu firme, mas longe do gol de Rossi. Três minutos depois, foi a vez de Zakara dominar dentro da área e bater rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora.

Não demorou muito para o Flamengo dar um banho de água fria na pressão do Pyramids. Em mais uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e Danilo, o herói da Libertadores, voou mais uma vez — contando com falha do goleiro El Shenawy — para marcar o segundo rubro-negro em Doha.

Com a vantagem confortável no placar, o Rubro-Negro passou a ter menos a bola, mas sem sofrer investidas perigosas do adversário. A melhor chance dos egípcios veio de fora da área, mais uma vez com Mayele, e Rossi saltou para encaixar a bola. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance ao tentar driblar o goleiro El Shenawy, que levou a melhor no duelo.

O jogo ganhou clima quente na reta final. Zalaka reclamou de pênalti após se acertado no rosto por Erick Pulgar, mas a arbitragem mandou seguir. O lance gerou revolta do lado do Pyramids, e os jogadores de ambas equipes começaram a se entranhar em campo.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda contou com a volta de Pedro após 52 dias afastado por lesão. O camia 9 substituiu Carrascal aos 40 minutos da segunda etapa e teve chance de marcar ao receber de Bruno Henrique, mas parou no goleiro. Ele ainda arriscou chute de fora da área, e mais uma vez ficou em El Shenawy. No fim, vitória tranquila do Rubro-Negro para seguir em busca do bicampeonato mundial.