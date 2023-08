A ideia do Vasco é convencer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) a extinguir o processo. As partes conversam para celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Uma das exigências das autoridades é a implementação de um sistema de biometria e reconhecimento facial na entrada de São Januário.



