Vasco anuncia contratação do atacante Nuno Moreira

O Vasco anunciou a contratação do atacante Nuno Moreira, que assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027. O jogador era um dos grandes destaques do Casa Pia, que ocupa a 6ª colocação do Campeonato Português.

O português de 25 anos, O clube irá pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) parcelados ao Casa Pia para ter o jogador em definitivo. No desembarque ao Rio de Janeiro, Nuno revelou que irá usar a camisa 17. Trata-se da primeira vez que o atacante irá atuar fora da Europa, e ele se demonstrou animado com o novo desafio.

Nuno Moreira é cria das categorias de base do Sporting (POR), onde também iniciou a carreira como profissional. De lá, seguiu para o Vizela (POR), onde fez uma temporada de destaque até ser contratado pelo Casa Pia (POR). No Casa Pia, Nuno vivia a melhor temporada da carreira e era um dos destaques da equipe. Na atual temporada, tem nove gols marcados e cinco assistências. Ele também foi eleito o melhor jogador da liga portuguesa no mês de janeiro.

O jogador atua como ponta esquerda e chega para uma posição carente no elenco vascaíno com as lesões de David e Adson. Além de Nuno Moreira, o clube também anunicou a contratação do argentino Benjamín Garré para o setor. Ao todo, oito reforços chegaram no Cruz-Maltino para a temporada.

Agora, o Vasco encara o Flamengo, na próxima sexta-feira (28), pelo jogo de ida da semifinal do estadual, contra o Rubro-Negro. Ainda sem local e horário definido, o Cruz-Maltino vai em busca da sua primeira vitória contra o rival em dois anos.

