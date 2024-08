Léo, jogador do Vasco, durante partida contra o Atlético-GO no Antônio Accioly pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (26), o Vasco recebeu o Athletico-PR, em São Januário, para o primeiro de uma sequência de três jogos entre as duas equipes, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Depois de receber críticas de torcedores, o zagueiro Léo ficou no banco, mas chamou a atenção por fala antes da partida.

Na partida contra o Criciúma, o zagueiro foi criticado pelos torcedores por participação direta no primeiro gol do Tigre e perder uma chance clara de ampliar o placar para o Cruz-Maltino. Questionado, Rafael Paiva optou por começar com o camisa 3 no banco na partida contra o Furacão.

Léo, jogador do Vasco, durante partida contra o Atlético-GO no Antonio Accioly pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Mesmo perdendo a titularidade, Léo fez uma preleção com os jogadores antes do confronto, e a fala motivacional chamou a atenção nas redes sociais. Confira o momento:

– Hoje, cada dividida que o Maicon ganhar, é a dividida do Léo. Tem que ser a dividida do GB, tem que ser a dividida do Cocão. Quando o Cocão sair pra marcar, cadê o Hugo? Hugo, você vai cobrir ele como ninguém. Você vai lutar por ele como ninguém hoje. Se o PH subir, você vai descer e vai ajudar o PH. Você vai cobrir o Maicon em todo o tempo. Todo o tempo. E o seu gol vai ser o meu gol. O seu gol vai ser o gol do Cocão, vai ser o gol do Leandrinho, vai ser o gol do Puma. Porque um grupo se faz na dificuldade. E hoje, pode ser o melhor momento que vamos viver no Vasco. É essa a mentalidade que tem que ter aqui dentro. E daqui a pouco, esquece quinta-feira. Mas hoje, eu tô animado, sabe por quê? Porque eu sei que o Vegetti vai dar a vida por mim. Porque eu sei que o Maicon vai correr demais pelo o Souza. Porque eu sei que o Hugo vai dar a vida pelo João. E é assim que tem que ser aqui dentro. Lutar como equipe. Lutar como grupo. Porque quando o grupo tá junto, meu amigo, não tem mais ninguém. Eu nunca vi só um ser campeão. Mas eu vi ser um grupo campeão. Então, vamos juntos, que hoje é um gol.

O Cruz-Maltino começou perdendo a partida com gol de Gabriel ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o empate saiu com o colombiano Emerson Rodríguez. A virada poderia ter vindo logo em seguida, quando Hugo Moura colocou a bola na rede, mas acabou anulado por impedimento de Vegetti. Mas o argentino não deixou barato, e aos 41 minutos da segunda etapa, consagrou a virada de cabeça.

