menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento dos times no Brasileirão

Veja quais são os times que mais têm risco de degola no Brasileirão nesta temporada

Coutinho em Sport x Vasco (Foto: Marlon Costa/AGIF)
imagem camera(Foto: Marlon Costa/AGIF)
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasileirão já está no segundo turno e pouco a pouco a reta final do campeonato se aproxima. Para alguns, as chances de títulos estão cada vez maiores, enquanto, para outros, o medo da degola assombra rodada a rodada. Atualmente, o campeonato vai para sua 23ª rodada, e a parte de baixo da tabela está embolada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste momento, os quatro times que ocupam o Z-4 são: Vitória (22 pontos), Juventude (21), Fortaleza (15) e Sport (10). Apesar disso, outras equipes estão próximas à zona perigosa, como Santos e Vasco, que também têm 22, mas que estão fora em razão do critério de desempate. Logo acima aparece o Atlético-MG, com 24, ou seja, a cada rodada tudo pode mudar.

Segundo o gráfico de estatísticas do Lance!, o Sport, atual lanterna, é quem tem mais chances de rebaixamento, com 93,85%. A probabilidade do Fortaleza também é alta: 83,45%, seguido do Vitória, com 41,91%, e do Juventude, que tem 41,26%, mas é claro que os números podem melhorar ou piorar rodada a rodada.

continua após a publicidade

Além dessas quatro equipes, outras ainda correm risco de degola em dezembro, quando o Brasileirão chega ao fim. Confira quais times estão com mais risco na tabela abaixo.

Chance de terminar o Brasileirão no Z-4

  • Sport- 93,85%
  • Fortaleza- 83,45%
  • Vitória - 41,26%
  • Juventude - 41,26%
  • Vasco- 32,77%
  • Santos - 31,96%
  • Corinthians - 19,45%
  • Ceará - 15,54%
  • Grêmio - 12,33%
  • Internacional - 9,38%
  • Atlético-MG - 9,18%
  • RB Bragantino - 4,81%
  • Fluminense - 2,56%
  • São Paulo - 1,35%

Os demais times, como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia não têm chances de cair para a Série B do ano que vem.

Partida entre Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Partida entre Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão. O Fortaleza, neste momento, é um dos times da zona de rebaixamento na tabela de classificação (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias