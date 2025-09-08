O Brasileirão já está no segundo turno e pouco a pouco a reta final do campeonato se aproxima. Para alguns, as chances de títulos estão cada vez maiores, enquanto, para outros, o medo da degola assombra rodada a rodada. Atualmente, o campeonato vai para sua 23ª rodada, e a parte de baixo da tabela está embolada.

Neste momento, os quatro times que ocupam o Z-4 são: Vitória (22 pontos), Juventude (21), Fortaleza (15) e Sport (10). Apesar disso, outras equipes estão próximas à zona perigosa, como Santos e Vasco, que também têm 22, mas que estão fora em razão do critério de desempate. Logo acima aparece o Atlético-MG, com 24, ou seja, a cada rodada tudo pode mudar.

Segundo o gráfico de estatísticas do Lance!, o Sport, atual lanterna, é quem tem mais chances de rebaixamento, com 93,85%. A probabilidade do Fortaleza também é alta: 83,45%, seguido do Vitória, com 41,91%, e do Juventude, que tem 41,26%, mas é claro que os números podem melhorar ou piorar rodada a rodada.

Além dessas quatro equipes, outras ainda correm risco de degola em dezembro, quando o Brasileirão chega ao fim. Confira quais times estão com mais risco na tabela abaixo.

Chance de terminar o Brasileirão no Z-4

Sport- 93,85%

Fortaleza- 83,45%

Vitória - 41,26%

Juventude - 41,26%

Vasco- 32,77%

Santos - 31,96%

Corinthians - 19,45%

Ceará - 15,54%

Grêmio - 12,33%

Internacional - 9,38%

Atlético-MG - 9,18%

RB Bragantino - 4,81%

Fluminense - 2,56%

São Paulo - 1,35%

Os demais times, como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia não têm chances de cair para a Série B do ano que vem.