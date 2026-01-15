Diniz surpreende e define escalação do Vasco com atletas do time principal contra o Maricá

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, decidiu mandar a campo força máxima contra o Maricá na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília) e marca uma mudança de planejamento da comissão técnica para o início da temporada.

A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025, jogadores que retornaram de empréstimo e jovens das categorias de base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.

— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou Diniz.

Escalação do Vasco

Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

Fernando Diniz em apresentação do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Vasco X Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MARICÀ

CAMPEONATO CARIOCA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett