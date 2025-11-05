Fernando Diniz se manifesta sobre a presença de técnicos estrangeiros no Brasil
Treinado do Vasco afirmou que a análise de um técnico deve ser baseada em sua competência
Antes do clássico entre Vasco e Botafogo, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, tema que voltou à tona após declarações polêmicas dos ex-treinadores Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão. O comandante do Vasco adotou um tom ponderado e defendeu que o debate deve girar em torno da competência, e não da nacionalidade.
- Acho que não tem que ter essa divisão. Vai estar aberto para receber todo mundo que é bom, o que eu acho válido ressaltar é que o mesmo tratamento que as pessoas que vivem no futebol dá para os personagens estrangeiros tem que dar para os brasileiros - afirmou Diniz. Para ele, o reconhecimento não deve vir de onde o profissional nasceu, mas sim de sua capacidade e resultados dentro de campo.
O treinador também destacou a importância de equiparar as licenças profissionais entre federações.
- Uma defesa que a gente está procurando o tempo todo é ter uma equiparação das licenças, que tem que produzir os brasileiros muito bons, que faz todas as licenças aqui e não pode trabalhar na Europa. E aqui não tem a reciprocidade. Acho que a gente que tem que valer não é deixar de estar aberto para os personagens estrangeiros - pontuou.
Diniz concluiu defendendo que o futebol seja um espaço de livre troca de conhecimento e oportunidades.
- O que vai validar de fato o treinador é a sua competência, uma vez que ele tem a oportunidade de trabalhar. Acho que temos que ter livre acesso a todos os continentes do mundo, afinal o Brasil é referência no futebol mundial - finalizou o técnico vascaíno.
