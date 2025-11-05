Barros se recupera e vai inicar partida contra o Botafogo; veja a escalção do Vasco
O treinador Fernando Diniz também não vai contar com os suspensos Nuno e Paulo Henrique
O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Para o clássico contra o Glorioso o Vasco vai ter a presença de Barros, que era dúvida para a partida após o choque sofrido com o atacante Lucas Moura, na derrota de 2 a 0 para o São Paulo.
Apesar do retorno de Barros, o Vasco terá dois desfalques importantes para o clássico. Nuno Moreira e Paulo Henrique receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão suspensos diante do Botafogo. Para suprir a ausência do atacante português, Fernando Diniz optou por escalar Pablo Vegetti como referência no ataque, deslocando Rayan para o lado esquerdo. Já na lateral direita, o uruguaio Puma Rodríguez assume a vaga de Paulo Henrique.
➡️ Botafogo x Vasco: jornalistas do Lance! fazem cara a cara entre os melhores do século
Escalação do Vasco
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
O Botafogo também está escalado para a partida. Para o confronto, o treinador Davide Ancelotti vai ter a volta de Savarino, recuperado de virose, e Allan, suspenso contra o Mirassol pelo terceiro cartão amarelo.
Escalação do Botafogo
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Santi Rodríguez; Joaquín Correa e Arthur Cabral.
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).
