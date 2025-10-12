Jogador emprestado pelo Vasco perde gol inacreditável e se desculpa

Emprestado pelo Vasco, o volante JP, de 20 anos, vive boafase pelo Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, na última quarta-feira (8), o jogador acabou protagonizando um lance inusitado durante a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, na Ressacada. Mesmo com o bom resultado da equipe catarinense, o jovem volante chamou atenção por perder uma chance clara de gol — com o goleiro já batido e a meta completamente livre.

continua após a publicidade

➡️ Rayan caminha passos de Adriano Imperador e tem futuro animador

O lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 1 a 0 para o Avaí. O lateral Marcos Vinícius invadiu a área pela direita e rolou para trás, deixando JP em ótimas condições de finalizar. Sozinho e sem marcação, o camisa 98 pegou mal na bola, que quicava no gramado, e acabou chutando por cima do travessão. A torcida reagiu com incredulidade e risadas nas arquibancadas, mas o jogador não se escondeu após o apito final.

— Peço desculpas, errei. Espero que no próximo eu faça, porque esse tipo de lance não pode ser perdido, pode custar caro no fim. Mas é isso, é melhorar — declarou o volante à rádio CBN Floripa, ainda no gramado.

continua após a publicidade

Apesar do lance, JP tem sido um dos destaques da equipe de Fernando Marchiori na competição e vem acumulando boas atuações desde que chegou ao clube por empréstimo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Trajetória no Vasco

Formado nas categorias de base do Vasco da Gama, JP chegou ao clube em 2019, com apenas 13 anos, e foi promovido ao elenco profissional em 2024, quando chegou a atuar como titular em algumas partidas. No entanto, perdeu espaço e fez apenas duas aparições no Campeonato Carioca de 2025 antes de ser emprestado ao Avaí, em busca de mais tempo de jogo e experiência. A diretoria vascaína considera o empréstimo positivo para o desenvolvimento do atleta, que vem ganhando rodagem e minutagem na Série B.

continua após a publicidade