Neto cita motivo para Corinthians x Vasco ruim e não perdoa: 'Covarde'
Equipes se enfrentam na final da Copa do Brasil de 2025
O Corinthians empatou com o Vasco em 0 a 0, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Convidado da transmissão da Amazon Prime, o ex-jogador Neto não aprovou a postura da equipe de Dorival Júnior para o confronto.
Durante a cobertura da partida, o ídolo do Corinthians não poupou críticas ao elenco. Neto apontou medo de alguns jogadores, principalmente os que estavam pendurados, e lamentou o fato da equipe não ter conseguido construir nenhuma vantagem dentro de casa.
— O jogo também está lento, não está tão vistoso, porque os caras tem medo de tomar cartão, né? Principalmente o Corinthians, Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique… — disse Neto após o árbitro dar um cartão amarelo para Vitinho.
— O Corinthians abdicou de jogar, não quis jogar, foi um time lento, covarde, no sentido de atacar diante de 48 mil pessoas. Um jogo ruim, horrível, desgraçado de ruim - completou.
Como foi Corinthians x Vasco?
Texto por: Ulisses Lopresti
O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.
A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.
A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.
O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.
As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.
Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
