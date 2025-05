Cena em Lanús x Vasco viraliza nas redes: ‘Dinizismo em sua forma pura’

O jogo contra Lanús marcou a estreia de Fernando Diniz como técnico do Vasco, nesta terça-feira (13), na Sul-Americana. Logo na primeira partida, o estilo de jogo do treinador foi implementado. Uma cena dos jogadores do Cruzmaltino tocando a bola perto da área de defesa viralizou nas redes sociais.

Fernando Diniz foi anunciado como técnico do Vasco na última sexta-feira (9). O treinador chega para substituir Fábio Carille, demitido no fim de abril após sequência de resultados ruins. No Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com sete pontos.

Como foi Lanús x Vasco?

Vasco e Lanús fizeram um primeiro tempo morno. A maior chance para abrir o placar foi da equipe argentina, com Marcelino Moreno, aos 25 minutos. Após lançamento, o meia ficou cara a cara com Léo Jardim, driblou o goleiro cruz-maltino e chutou. Luiz Gustavo tirou em cima da linha.

Pelo lado do Vasco deu para notar o "dinizismo" de uma maneira tímida. O Cruz-Maltino trocou alguns passes e tentou chegar ao gol do Lanús sem a jogada característica: cruzamentos para Vegetti cabecear. Coutinho e Tchê Tchê arriscaram dois chutes da intermediária.

Na volta do intervalo, o Lanús passou propor o jogo e pressionar o Vasco no campo de ataque. Logo aos 8 minutos, Medina lança para Salvio, que cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e sobrou limpa nos pés de Carrera, que abriu o placar.

Depois do gol, o Lanús segurou o resultado sem fazer o menor esforço para aumentar a vantagem. O Vasco, por sua vez, pouco produziu e praticamente não colocou o goleiro adversário para trabalhar. Para completar, Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso ao final do segundo tempo.

