No meio-campo, o Vasco terá o retorno de Paulinho. O jogador é tratado como titular absoluto do time, tanto que Ramón Díaz lamentou muito a sua ausência contra o Fortaleza. Com a volta do meio-campista, a tendência é de que Marlon Gomes deixe a equipe. O cria do Vasco foi substituído no intervalo do jogo contra o Fortaleza por causa de dores musculares, e é dúvida contra o Flamengo.