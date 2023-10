O meia Payet foi o grande herói do Vasco ao marcar o gol da vitória, sobre o Fortaleza, em São Januário. Foi o primeiro do camisa 10 e de extrema importância, já que o Cruz-Maltino se manteve na briga contra o rebaixamento. Além de ter sido o craque do jogo, o francês esbanjou simpatia na saída do estádio.