Além do gol, a partida contra o Fortaleza foi a que Payet jogou por mais tempo pelo Vasco. O meia foi substituído aos 30 do segundo tempo, um indício de que a cada dia está mais próximo da condição física ideal. É nítido que o francês tem muita qualidade e tecnicamente sobra no elenco do Vasco. Agora a missão de Ramón Díaz é achar um espaço no meio-campo para o camisa 10, porque ponta ele não é.