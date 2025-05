Edmundo dispara contra presidente do Vasco: ‘Pior da história’

Com um a mais desde o primeiro tempo, o Vasco perdeu de virada para o Vitória, por 2 a 1, na noite deste sábado (10), em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Através das redes sociais, Edmundo não perdoou, decretou 'Luto' e criticou a presidência de Pedrinho. Na opinião do ex-jogador do Cruz-Maltino, é o pior mandatário da história do clube.

Como foi o jogo?

O Vitória começou melhor a partida e envolveu o adversário por alguns minutos. A expulsão de Matheuzinho, aos 32 minutos, condicionou o desempenho do Leão no primeiro tempo. A partir daí só deu Vasco. Aos 41 minutos, Coutinho iniciou a jogada e tocou para Nuno Moreira, que abriu em Lucas Piton. O lateral-esquerdo cruzou e Vegetti testou firme para abrir o placar. Um filme repetido para o Vasco fazer o primeiro gol na partida.

Com a derrota, o Vasco é o primeiro time na zona de rebaixamento. Com 7 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição. Já o Vitória foi a 9 pontos e deu um salto na tabela. Agora o Leão é o 13º colocado.

O Vasco volta a campo no meio da semana para enfrentar o Lanús, às 21h30 de terça-feira (13), em "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina. O jogo é válido pela 5ª rodada da Sul-Americanca e também contará com a disputa pela liderança do Grupo G.