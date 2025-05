O Vasco perdeu para o Vitória por 2 a 1, neste sábado (10), no Estádio Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado revoltou parte da torcida cruzmaltina, que pediu a demissão imediata de Felipe Loureiro. O ex-jogador tem atuado como técnico interino após a demissão recente de Fábio Carille. No clube, ele atua como diretor técnico.

Em campo, o cruzmaltino foi surpreendido após ter um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo. O Vitória perdeu o atacante Mateusinho aos 32 minutos, após acertar uma cotovelada em Paulinho.

Com a vantagem numérica, o Vasco abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois da expulsão do atleta adversário. Contudo, a equipe do técnico Felipe sofreu a virada durante a etapa completar com dois gols de Renato Kayzer. O resultado revoltou parte da torcida. Veja a repercussão abaixo:

Vasco cai na tabela do Brasileirão

Com o revés, o Cruzmaltino entrou na zona de rebaixamento. Até o momento, o clube carioca ocupa a 17ª colocação do campeonato brasileiro, com apenas sete pontos somados em oito rodadas. Vale destacar, que o Santos ainda pode ultrapassá-lo caso vença o Ceará, na segunda-feira (12).