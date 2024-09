Vasco perde titular lesionado e torcida se desespera: ‘O time mais azarado do Brasil’

Rafael Paiva, treinador do Vasco, deve ter problemas para a sequência da temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro

O Vasco teve uma baixa importante no início do primeiro tempo contrao Cruzeiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Aos 12 minutos de jogo, após dividida com Mateus Vital, meia da Raposa, o atacante David precisou ser substituído com uma lesão no joelho. Ele deixou o gramado chorando e deu lugar ao chileno Jean David.

A perda de um nome importante no jogo, e potencialmente na sequência da temporada, causou muita preocupação na torcida do Gigante da Colina, que lamentou nas redes sociais. Confira!

Torcedores lamentam lesão de David

