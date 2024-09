David sofre lesão grave e não joga mais pelo Vasco em 2024

Atacante do Vasco, David comemora gol contra o Criciúma no estádio Heriberto Hulse pelo Brasileirão 2024 (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 13:30 • Rio de Janeiro

O atacante David, do Vasco, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no empate contra o Cruzeiro, neste domingo (29), pelo Brasileirão, e será desfalque para o elenco no restante da temporada. O prazo para a recuperação do atacante é de 8 a 10 meses, tempo similar ao de Paulinho e Jair, que sofreram a mesma lesão.

➡️ Pilar ofensivo, Vegetti alcança marca expressiva na história do Vasco

O jogador saiu lesionado aos 12 minutos de jogo, no jogo contra o Cruzeiro, sentiu dores no joelho esquerdo em lance com Mateus Vital, deixou o gramado chorando e deu lugar ao chileno Jean David. Dois membros do estafe do clube de São Januário o apoiaram para o jogador não colocar a perna esquerda no gramado. Depois, ele subiu na maca e foi levado ao vestiário.

David se tornou mais um a reforçar o Departamento Médico do Cruz-maltino, e se junta a Jair, Paulinho e Adson, submetidos a cirurgia após lesão de ligamento cruzado do joelho. Os dois primeiros estão mais próximos de retornar aos gramados, visto que ambos tiveram uma boa recuperação, e voltaram a treinar com bola no início do mês.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na primeira temporada pelo Vasco, David soma 40 partidas, com sete gols e quatro assistências. No Brasileirão, o camisa sete soma 23 partidas, sendo 20 como titutlar da equipe.