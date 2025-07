A cada jogo que passa, o torcedor do Vasco está fica mais descrente com o time. Neste sábado (19), o Cruz-Maltino enfrenta o Grêmio, às 17h30, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Após duas derrotas, sendo uma delas, a goleada vexatória diante do Independiente del Valle, os vascaínos ainda podem ter razões para acreditar na volta por cima. O Lance! cita três motivos abaixo.

1) Primeira vítima de Vegetti

O Grêmio foi a primeira vítima de Vegetti no futebol brasileiro. Na estreia do Pirata, em 2023, o atacante balançou a rede e garantiu a vitória do Vasco diante do Tricolor Gaúcho, por 1 a 0.

Primeiro gol de Vegetti foi contra o Grêmio (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

2) Fase do Grêmio após a Copa do Mundo de Clubes

Se o Vasco não vive uma grande fase na temporada, o Grêmio está na mesma. Apesar de ter vencido do São José na final da Recopa Gaúcha, o próximo adversário cruz-maltino também vem de duas derrotas em sequência. Uma contra o Cruzeiro e outra para o Alianza Lima.

Grêmio vem de derrota na Sul-Americana (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

3) Força de São Januário

Vasco e Grêmio se enfrentam na Colina Histórica, local onde o Cruz-Maltino tem mais força. Ao todo, a equipe comandada por Fernando Diniz fez 11 jogos em São Januário na temporada e venceu sete destes.

Cruz-Maltino venceu sete jogo em São Januário em 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

4) Grêmio freguês no Rio de Janeiro

Apesar do retrospecto das equipes ser equilibrado, o Grêmio é freguês quando visita o Vasco no Rio de Janeiro. Dos 38 confrontos entre os clubes, o Cruz-Maltino venceu 19 jogos e o Tricolor Gaúcho apenas cinco. Ao todo são 14 empates.