CT do Vasco: onde o Gigante da Colina treina no Rio de Janeiro?

Publicada em 15/10/2024

O Centro de Treinamento do Vasco, conhecido como CT do Almirante, está localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse moderno complexo é fundamental para o desenvolvimento dos jogadores do clube e inclui infraestrutura avançada para atender tanto ao elenco principal quanto às categorias de base. Após uma longa espera e um investimento significativo por parte do clube e de torcedores, o CT do Vasco foi inaugurado em 2020 e se consolidou como um dos principais espaços para o treinamento de futebol no Rio de Janeiro.

Estrutura do Vasco

O CT do Vasco ocupa uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados e conta com dois campos de futebol oficiais, vestiários amplos, uma academia completa, departamento médico, e sala de fisioterapia. O projeto prevê a construção de mais campos e a expansão de suas instalações para otimizar ainda mais a preparação dos jogadores. A estrutura inclui também salas de reunião, auditório e refeitório, garantindo uma infraestrutura completa para atender todas as necessidades do time.

Além disso, o complexo é construído com módulos habitacionais, que facilitam a rápida implementação de novas áreas, minimizando custos e reduzindo o tempo de construção. Essa abordagem também permite a ampliação das instalações conforme o clube avança com novos projetos de modernização. Para a próxima fase, o Vasco planeja a construção de um mini-estádio, que deve receber até 2 mil torcedores e auxiliar no desenvolvimento das categorias de base e em amistosos.

Endereço do CT do Vasco

Estrada dos Bandeirantes, 3276 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-110.

Como chegar ao CT do Vasco de carro ou transporte público

Partindo do centro do Rio de Janeiro, o CT do Vasco está localizado a cerca de 28 km de distância. De carro, o trajeto leva em torno de 40 a 50 minutos, dependendo do trânsito. O caminho mais direto é pela Linha Amarela, com saída na Estrada dos Bandeirantes. O acesso é bem sinalizado, tornando o percurso fácil e direto.

Para quem prefere o transporte público, a linha de ônibus BRT é uma boa opção. Saindo da estação Jardim Oceânico, é possível seguir até o terminal Taquara, onde há conexões para a Estrada dos Bandeirantes. O trajeto de transporte público costuma durar em torno de 1 hora e 20 minutos, variando conforme a integração entre os modais.

O Vasco investe constantemente para aprimorar suas instalações, garantindo um ambiente de alta performance para seus atletas e projetando o clube no cenário do futebol nacional.