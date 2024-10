Maiores contratações do Vasco na história

Edmundo está no topo da lista de maiores contratações do Vasco. (Foto: AGIF/Daniel Ramalho)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 20:33 • São Paulo

O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e, ao longo de sua história, realizou grandes investimentos em jogadores para se manter competitivo. Após a recente transformação do clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) com a gestão da 777 Partners, o Vasco voltou a ser um dos clubes com maior poder de investimento no mercado de transferências, trazendo jogadores de alto nível. A seguir, destacamos as cinco maiores contratações do Vasco, considerando os valores investidos e a importância de cada jogador para a equipe.

Top 5 maiores contratações do Vasco*

1. Edmundo – R$ 203,5 milhões (1999)

A contratação mais cara da história do Vasco foi a do ídolo Edmundo, em 1999. Na época, o Vasco desembolsou cerca de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões) para repatriar o atacante, que estava na Fiorentina, da Itália. Edmundo retornou ao Vasco com status de estrela e ajudou o clube a se manter competitivo no final dos anos 1990, uma das eras mais vitoriosas da história cruzmaltina. Edmundo é considerado um dos maiores ídolos do Vasco e sua contratação marcou um período em que o clube buscava se afirmar como uma potência no futebol sul-americano.

2. João Victor – R$ 31,6 milhões (2023)

Em 2023, o Vasco fez um grande investimento ao contratar o zagueiro João Victor, ex-Benfica, de Portugal, por 6 milhões de euros, que corresponde a aproximadamente R$ 32 milhões. O defensor chegou com o objetivo de fortalecer o sistema defensivo do time e liderar a retaguarda em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua chegada representa o novo momento do Vasco, sob a gestão da 777 Partners, com apostas pesadas em jogadores de qualidade internacional e está entre as maiores contratações do Vasco.

3. Luca Orellano – R$ 19,75 milhões (2023)

Umas das maiores contratações do Vasco em 2023 foi a do meia argentino Luca Orellano, vindo do Vélez Sarsfield, por cerca de 3,72 milhões de euros (R$ 20 milhões). Orellano foi adquirido para dar mais criatividade ao meio-campo vascaíno e rapidamente se tornou uma peça fundamental no time. Sua contratação demonstra o foco do Vasco em reforçar o elenco com talentos jovens que podem evoluir dentro do clube.

4. Lucas Piton – R$ 15,8 milhões (2023)

Também em 2023, o Vasco reforçou sua lateral-esquerda com a contratação de Lucas Piton, vindo do Corinthians, por 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões). Piton chegou com a missão de assumir a titularidade na posição e aumentar a solidez defensiva do clube. Sua contratação faz parte da estratégia do Vasco de investir em jogadores promissores do futebol brasileiro para construir um elenco competitivo em todas as competições e está entre as maiores contratações do Vasco.

5. Léo – R$ 14,81 milhões (2023)

O Vasco também investiu na defesa ao contratar o zagueiro Léo, ex-São Paulo, por cerca de 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões). Léo foi uma das apostas do clube para a temporada de 2023, visando melhorar o desempenho defensivo e dar mais opções ao técnico nas competições nacionais. Com isso, o zagueiro está entre as maiores contratações do Vasco.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).