Sócio-torcedor do Vasco: todas as informações do Gigante

O programa Gigante do Vasco oferece vantagens e experiências exclusivas para a torcida.







Publicada em 28/10/2024

Para se tornar sócio-torcedor do Vasco, o torcedor deve acessar o site oficial do clube e realizar o cadastro no programa Gigante. Durante o processo, é possível escolher o plano que mais se adequa ao perfil do torcedor, completando com o preenchimento dos dados pessoais e o pagamento da primeira mensalidade. Após o cadastro, o sócio-torcedor terá acesso aos benefícios exclusivos, incluindo prioridade na compra de ingressos para jogos em São Januário e outras vantagens do programa.

O valor de cada plano do Vasco

O programa de sócio-torcedor Gigante do Vasco oferece diversas categorias de planos, cada uma com benefícios exclusivos e valores diferenciados. Confira os detalhes dos planos:

Gigante ☆☆☆☆☆: O plano de sócio-torcedor do Vasco chamado Gigante custa R$ 199,98 por mês, com 75% de desconto nos ingressos para todos os setores de São Januário e prioridade na 2ª onda de compra de ingressos. Inclui 10 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery, 10% de desconto nas lojas oficiais, e a opção de adicionar até 2 convidados com desconto de 50% no ingresso (acréscimo de R$ 50,00 mensais por convidado). Oferece ainda 50% de desconto no Tour da Colina e vantagens em parceiros do clube.

Gigante ☆☆☆☆: R$ 119,98 mensais, com 70% de desconto nos ingressos, prioridade na 3ª onda, 6 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery, 10% de desconto nas lojas oficiais e a possibilidade de incluir 1 convidado com 50% de desconto (acréscimo de R$ 50,00). Inclui 50% de desconto no Tour da Colina e resgates de experiências.

Gigante ☆☆☆: R$ 69,98 por mês, com 65% de desconto no ingresso, prioridade na 4ª onda, 4 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery, 10% de desconto nas lojas oficiais, e a possibilidade de incluir 1 convidado com 50% de desconto (acréscimo de R$ 50,00). Também inclui o Tour da Colina com 50% de desconto.

Gigante ☆☆: R$ 49,98 mensais, com 60% de desconto nos ingressos, prioridade na 5ª onda, 3 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery, e 10% de desconto nas lojas oficiais. Oferece desconto de 50% no Tour da Colina.

Camisas Negras: O plano de sócio-torcedor do Vasco chamado Camisa Negras custa R$ 11,98 mensais, com 30% de desconto nos ingressos, 6ª onda de prioridade, 1 cupom de R$ 10,00 no Zé Delivery, e 10% de desconto nas lojas. Este plano inclui uma carteirinha física para demonstrar a paixão pelo Vasco.

Coração Infantil: R$ 9,98 por mês, plano voltado para crianças até 11 anos, com check-in gratuito na arquibancada de São Januário. O plano é vinculado ao responsável e oferece experiências exclusivas e carteirinha personalizada.

Dinamite Eterno: O plano de sócio-torcedor do Vasco chamado Dinamite Eterno custa R$ 708,00 mensais, com direito a check-in gratuito em todos os setores e prioridade na 1ª onda de compra. Inclui uma camisa oficial anual, uma visita a São Januário com almoço no Restaurante do Almirante, 35 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery, e direito a levar 1 convidado com check-in gratuito e outro com 50% de desconto no ingresso. Oferece ainda entrada gratuita em eventos como o Tour da Colina e outros organizados pelo clube.

Quais são os benefícios de ser sócio-torcedor?

Os associados dos planos de sócio-torcedor do Vasco têm uma ampla gama de benefícios, que variam de acordo com o plano selecionado. Entre as principais vantagens estão os descontos em ingressos para jogos em São Januário, que chegam a até 100% no plano Dinamite Eterno, e a prioridade na compra de ingressos, com diferentes ondas de acesso. Os associados contam ainda com cashback nas lojas oficiais do clube, descontos em parceiros e a possibilidade de resgatar cupons no Zé Delivery. Além disso, o programa oferece experiências exclusivas, como o Tour da Colina com desconto e visitas anuais a São Januário com refeições no Restaurante do Almirante.

Quantos sócios-torcedores o Vasco tem?

O Vasco conta atualmente com 67.155 sócios-torcedores ativos. A expressiva base de sócios do clube contribui diretamente para o crescimento e desenvolvimento do time, ajudando a fortalecer as finanças e possibilitando melhorias na estrutura esportiva e no apoio ao time em todas as competições.