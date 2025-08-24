O treinador Fernando Diniz concede entrevista coletiva após a derrota do Vasco por 3 a 2 para o Corinthians, em jogo eletrizante pela 21ª rodada do Brasileirão. Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique marcaram para o time visitante, enquanto Vegetti e Rayan fizeram para o Cruz-Maltino em São Januário.

Como foi o jogo

Após um início equilibrado, quando o Vasco até ameaçou com Philippe Coutinho, que bateu colocado da entrada da área, mas a bola saiu à esquerda do gol de Hugo Souza, o Corinthians assumiu o controle da partida e foi superior durante a maior parte do primeiro tempo.

A insistência deu resultado aos 21 minutos, quando Bidu acertou um passe preciso para Maycon. O volante pegou de primeira e mandou no canto direito de Léo Jardim, abrindo o placar. A partir daí, o Timão seguiu melhor. Breno Bidon e o próprio Maycon ainda tiveram chances de ampliar, mas pararam em finalizações para fora ou em cortes providenciais da defesa vascaína, como o de Puma Rodríguez, que evitou o arremate de Bidon dentro da área.

O Vasco tentou reagir adiantando a marcação e pressionando a saída de bola do Corinthians, mas o time de Fernando Diniz não conseguia transformar a postura em contra-ataques eficientes. Os erros de passe acumulados acabavam, em alguns momentos, gerando riscos à própria defesa. Ainda assim, o Cruz-Maltino chegou perto do empate no fim da primeira etapa: Rayan arriscou de fora da área, e Hugo Souza fez grande defesa, desviando a bola que ainda explodiu no travessão.

Antes do intervalo, o Vasco sofreu outro golpe: Tchê Tchê sentiu dores e precisou ser substituído por Vegetti. Com isso, o Corinthians foi para o vestiário em vantagem, sustentada pela boa atuação coletiva e pela segurança de seu goleiro nos momentos de maior pressão adversária.

A etapa final começou com o Corinthians novamente em cima do Vasco, mas o time carioca não demorou a chegar ao empate. Aproveitando a presença de área de Vegetti, o Vasco começou a jogar pelos lados e explorar os cruzamentos. Em um desses lances, Vegetti disputou a bola com André Ramalho. O zagueiro corintiano tocou com a mão na bola. Após análise no VAR, o juiz Rodrigo Pereira de Lima marcou o pênalti, que o próprio Vegetti bateu e converteu.

Após o gol, Dorival Júnior promoveu as entradas de Ryan, Vitinho e Garro nos lugares de Maycon, Kayke e Charles, respectivamente. As trocas funcionaram e o Corinthians retomou o controle da partida. Pouco depois, voltou a ficar à frente no placar. Após boa trama no campo de ataque, Garro chutou, Léo Jardim rebateu e a bola sobrou para Matheuzinho cruzar para Gui Negão fazer o segundo do Timão.

O Corinthians não foi ameaçado no restante da partida e conseguiu marcar o terceiro, aos 40 minutos, com Gustavo Henrique, de cabeça. No fim do jogo, após protestos da torcida, o Vasco tentou uma última reação. Mas o gol de Rayan veio apenas nos acréscimos, impedindo o empate carioca.

Disputa de bola na partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 3 CORINTHIANS

21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24/08/2025 - 16h

📍 Local: São Januário; Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Maycon, aos 21’ do 1ºT e Gui Negão, aos 25’ e Gustavo Henrique, aso 40' do 2ºT (COR); Vegetti, aos 13’ e Rayan aos 50' do 2ºT (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Vegetti) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan e David (Andrés Gomez).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon (Ryan), Charles (Garro) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho) e Gui Negão (Romero).