Jornais estrangeiros repercutem acusações de ex-amante de Payet

Larissa Ferrari, que revelou viver um romance extraconjugal com o jogador Dimitri Payet, registrou um boletim de ocorrência na última quarta-feira (2). Ela alega ter sido vítima de agressão física e psicológica do meia do Vasco da Gama. Após uma semana, o caso passou a ganhar destaque na imprensa internacional.

Nesta quinta-feira (11), o caso começou a ganhar destaque de grandes portais estrangeiros. Na França, o "Le Parisien" foi o primeiro a divulgar a notícia. O veículo é uns dos principais do país, onde o astro do futebol internacional nasceu.

Outro portal de comunicação que também compartilhou a notícia do caso foi o "As", da Espanha. Na matéria, o jornal creditou a AFP, outro veículo francês. Em ambas as matérias, a imagem de Payet foi estampada com a camisa do Vasco. Veja abaixo:

Jornal "Le Parisien" repercutiu as acusações de assédio contra Payet, do Vasco (Foto: Reprodução)

Jornal "As" repercutiu as acusações de assédio contra Payet, do Vasco (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

ATENÇÃO: o relato abaixo é sensível e pode ocasionar gatilhos de agressão física e psicológica ou abuso sexual. Caso você seja vítima deste tipo de violência, procure ajuda e denuncie através do 180.

O portal "Leodias" teve acesso ao documento judicial registrado por Larissa, suposta ex-amante de Payet, que relata agressões físicas e psicológicas. A advogada também solicitou medida protetiva de urgência, pois teria passado a receber ameaças veladas do jogador, com frases como: “Vou mandar alguém aí para cuidar de você” e “Vou mandar alguém aí para te deixar segura”.

Nos documentos, que contém imagens fortes de violência, a advogada relatou que vivia relacionamento conturbado com o jogador. Segundo Larissa, o seu romance com Payet era frequentemente marcado por episódios de agressividade e manipulação. A vítima alegou sofrer transtorno de personalidade borderline e contou que o francês usava isso como forma de exercer controle.

Entre as declarações de Larissa, uma se destacou por ser impactante: a advogada afirmou que era coagida a realizar práticas como beber fluídos corporais ou ter contato com sujeira. Diante disso, a vítima decidiu buscar ajuda por temer sua segurança e intimidade física. O documento também cita que ela buscou apoio psicossocial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Dimitri Payet, jogador francês que atua pelo Vasco da Gama, ainda não se pronunciou sobre as acusações. A assessoria do clube carioca foi procurada pelo portal, assim como o próprio jogador, para posicionamento, mas não obteve retorno.

Quem é Larissa Ferrari, suposto affair de Payet?

Catarinense, Larissa é torcedora do Vasco e começou a acompanhar futebol em 2008. Nas redes, a advogada soma cerca de 40 mil seguidores e não esconde o amor pelo Cruz-Maltino.